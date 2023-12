Il Pd candida Sara Funaro a Sindaca di Firenze

La Sindaca del dopo-Nardella, elezione permettendo, è stata scelta: il PD ha scelto Sara Funaro, assessora al sociale uscente, uscita dal cilindro magico del partito che ha scelto di giubilare le primarie anche a Firenze, perché è sempre bene fare tesoro delle esperienze passate, come insegna la segretaria uscita proprio dalle primarie.

In questo rigurgito di partitocrazia a danno della democrazia partecipata della quale tanto questo partito si è riempito la bocca, salvo poi fare il contrario tanto a Firenze quanto in Sardegna, arrivano così i voti per Funaro: sono 137 favorevoli, 24 contrari, 8 astenuti, 7 assenti. Insomma c’è stato l’accordicchio tra nardelliani e schleiniani, senza dimenticare i riformisti. Agli elettori ci si pensa a tempo debito quando ci sarà da contrastare la solita destra.

La partita è chiusa. Per ora. Per i coltelli c’è tempo. Per ora vale il: “Mi metto a disposizione della mia comunità”.

(5 dicembre 2023)

