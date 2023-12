Maltempo in Toscana, martedì 5 dicembre codice giallo per pioggia e neve

Una perturbazione in ingresso nel Mediterraneo centrale porterà ancora pioggia e, sui rilievi appenninici settentrionali, anche neve. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che, per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore, interesserà, dalle ore 22 di stasera, lunedì 4 dicembre, fino alle ore 10 di martedì 5 dicembre il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese e la Toscana sud-occidentale, nelle aree del pisano, del livornese e del grossetano.

Per neve, il codice giallo riguarderà, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 18 di martedì 5, la Romagna toscana e la valle del Reno, con precipitazioni possibili anche in Lunigiana e sul passo della Cisa. Mari fino a molto mossi in particolare nell’Arcipelago e nel grossetano.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

