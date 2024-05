Minacce e stella di David su porta docente, la condanna dell’assessora all’Università

di Redazione Toscana

L’assessora all’Università e alla ricerca della Regione Toscana condanna senza esitazioni quanto accaduto ieri al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze dove sulla porta della stanza di un docente sono comparse una stella di David e una scritta minacciosa.

L’assessora sottolinea la gravità del gesto che riporta alla memoria il periodo più buio e vergognoso della storia. Inoltre ha voluto sottolineare l’impegno per la pace e il dialogo dell’ateneo fiorentino, confermato proprio ieri con l’approvazione di una mozione in Senato accademico dove si chiede l’immediato cessate il fuoco nei territori palestinesi, l’interruzione di ogni operazione militare in atto e il contemporaneo rilascio degli ostaggi.

L’assessora conclude esprimendo solidarietà e vicinanza al docente vittima dell’atto intimidatorio, alla rettrice e a tutta l’Università di Firenze.

(22 maggio 2024)

