Europee, in Toscana Pd primo partito al 31,92%. Fratelli d’Italia segue con 4 punti di distacco. Meloni votatissima

Il Partito Democratico è ampliamente il primo partito in Toscana con il 31,92 per cento. con Fratelli d’Italia al 27,41 per cento con Giorgia Meloni campionessa di preferenze (125.560). Il Movimento 5 Stelle precipita all’8,22 per cento con Alleanza Verdi Sinistra che cresce al 7,5%. A seguire Forza Italia al 6,27, Lega al 6,2, Stati Uniti d’Europa al 4,8. Nonostante Renzi.

Trista la sorte di Susanna Ceccardi, quella di o me o lui (riferita a Mimmo Lucano, con tanto di pubblicità comparata) il cui risultato è stato lui: parrebbe infatti che Lucano sia stato eletto e Ceccardi no, potenza della pubblicità comparata. O di quando non sai cosa stai rischiando. L’ex sindaco di Firenze Nardella vola oltre le 60mila preferenze e e proprio Firenze andrà al ballottaggio con il centrosinistra in vantaggio.

(10 giugno 2024)

