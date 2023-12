Comunali, Ceccarelli (Pd): A Firenze mai messo nessun veto su Italia Viva

“Non ci sono veti” su Italia Viva. “Assolutamente no, nessuno li ha mai messi”. E’ il segretario fiorentino del Pd, Andrea Ceccarelli, a rispondere al coordinatori regionali e provinciali di Iv, Nicola Danti e Francesco Casini. Ed è ancora Ceccarelli che, sentito dall’Agenzia Dire, manda un nuovo messaggio al partito di Matteo Renzi ribadendo quanto detto lunedì sera durante l’assemblea cittadina dei dem: “La coalizione è aperta al contributo di coloro che vorranno condividere questo percorso”. E’ aperta, insiste “a chiunque voglia portare, nel rispetto delle comunità presenti, confrontandosi sui contenuti, il proprio contributo per la costruzione del programma”.

Ceccarelli altro non dice, mentre tra i dem si smina la questione del potere di veto dei partiti della coalizione in caso di modifiche alla composizione della coalizione stessa. E qui c’è chi la spiega traducendo il tutto in correttezza di rapporti, rispetto reciproco e condivisione all’interno di una coalizione appena costituita. Ma non in un potere di veto, dicono. Dal Pd, quindi, in diversi sperano che con Renzi e Iv ci sia ancora margine per una trattativa da intavolare nel segno del rispetto reciproco.

