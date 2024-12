Sky, il Responsabile Comunicazione di Forza Italia Arezzo Edoardo Fabbri Nitti: “Le donne restano donne, non diventano ‘persone con utero’”

Recentemente, Sky TG24 ha utilizzato sui social networks un termine che ha suscitato non poco dibattito: “persone con utero” (riferendosi alle donne, ndr). Questa scelta linguistica ha sollevato preoccupazioni riguardanti la perdita della specificità e dell’identità del genere femminile, un tema che sento profondamente e che come parte di Forza Italia Toscana, ritengo necessario affrontare con chiarezza.

L’uso del termine “persone con utero” da parte di una testata giornalistica importante come Sky TG24 è, a mio avviso, sintomatico di una tendenza che rischia di cancellare la specificità e l’unicità dell’identità femminile. Le donne non sono semplicemente “persone con utero”; sono donne, con una storia, una cultura e un’identità che va ben oltre la biologia.

Lo scrive un comunicato stampa di Forza Italia Toscana inviato in redazione a firma Edoardo Fabbri Nitti.



La visione di Forza Italia

Come Responsabile comunicazione di Forza Italia per il coordinamento provinciale di Arezzo, sento il dovere di sottolineare che il nostro partito ha sempre sostenuto l’importanza del rispetto e della valorizzazione della figura femminile nella società, promuovendo politiche che mirano all’uguaglianza di genere, non alla sua cancellazione o all’anonimizzazione. Le donne devono essere valorizzate e rispettate per quello che sono, non per come vengono definite artificiosamente.

La necessità di un linguaggio adeguato

In un mondo sempre più attento alle dinamiche di genere, è fondamentale che il linguaggio rifletta la realtà e non la distorca. Il termine “persone con utero” non solo è riduttivo ma anche potenzialmente offensivo perché implica che l’identità di una donna si riduca a una funzione biologica. Dobbiamo ricordare che il linguaggio ha il potere di influenzare la percezione e la costruzione sociale.

Il dibattito sul linguaggio inclusivo è complesso, ma dobbiamo assicurarci che non diventi un mezzo per cancellare le identità storiche e culturali. Come Forza Italia Toscana, invitiamo tutti i media e le istituzioni a riflettere su come il linguaggio possa essere utilizzato per unire e rispettare, non per dividere o escludere. Le donne meritano di essere riconosciute per la loro interezza, non solo per una parte del loro essere. Forza Italia Toscana resta fermamente impegnata nella difesa dei valori tradizionali e dell’identità culturale, e nel rispetto delle donne, che sono e resteranno il cuore pulsante della nostra società.

(3 dicembre 2024)

