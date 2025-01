Florence Korea Film Fest. Dal 20 al 28 marzo a Firenze ritorna l’appuntamento con il cinema sud-coreano

di Redazione Firenze

È l’attore Hwang Jung-min, vincitore del premio miglior attore in Corea del Sud nel 2024 (Blue Dragon Film Awards), protagonista di oltre 50 film al cinema e serie tv, il primo ospite della 23° edizione del Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, che si terrà a Firenze dal 20 al 28 marzo al cinema La Compagnia. A lui sarà dedicata una retrospettiva con una selezione di 8 titoli.

Questa edizione, come le precedenti, punta i riflettori su grandi nomi del panorama cinematografico sud-coreano: Hwang Jung-min può vantare una filmografia che spazia tra generi diversi, dall’azione al dramma, dal romantico al noir, rendendolo una figura iconica del cinema coreano. L’attore incontrerà il pubblico in una masterclass esclusiva, la prima in Italia, e presenterà i suoi film in una selezione che racconta il meglio della sua cinematografica.

“Il Florence Korea Film Fest si conferma, ancora una volta – ha spiegato Riccardo Gelli, ideatore e direttore del Florence Korea Film Fest – un ponte culturale tra l’Italia e la Corea del Sud, offrendo uno spazio di scambio e dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema. Quest’anno vogliamo raccontare di un attore che ha saputo meglio interpretare il nuovo cinema coreano apprezzato anche all’estero. Hwang Jung-min è un attore eclettico, molto famoso e rispettato. È noto per la sua versatilità e per aver interpretato ruoli in una vasta gamma di generi cinematografici, dai drammi ai thriller, dai film d’azione alle commedie tanto che lo ha reso un’icona del cinema coreano”.

Durante il festival saranno proiettati: Veteran, in cui un poliziotto determinato affronta un potente e corrotto erede di una grande azienda, in un’avvincente battaglia tra giustizia e potere (2015) e I, The Executioner di Ryoo Seung-wan, in concorso a Cannes nel 2024, sequel del celebre action movie, che segue le vicende dell’investigatore Seo Do-cheol mentre affronta un nuovo e spietato avversario nel mondo della criminalità organizzata (2024). The Spy Gone North di Yoon Jong-bin, basato su eventi reali, racconta la storia di una spia sudcoreana infiltrata nel Nord Corea negli anni ’90, con l’obiettivo di sventare un pericoloso piano nucleare. The Himalayas di Lee Seok-hoon, dramma sulla vera storia di un gruppo di alpinisti sudcoreani che affrontano una missione impossibile per recuperare i corpi di amici dispersi sull’Himalaya (2015); Ode to My Father di Yoon Je-kyoon, una storia emozionante che segue la vita di un uomo attraverso gli eventi più significativi della storia della Corea del Sud, dal conflitto coreano alla modernizzazione del paese (2014); il romantico You Are My Sunshine per la regia di Park Jin-pyo, la toccante storia d’amore tra un umile contadino e una donna con un passato difficile, che affrontano insieme le avversità della vita (2005); The Wailing di Na Hong Jin, thriller dai risvolti orrorifici che mette al centro della trama un anziano, che appare in un tranquillo villaggio rurale. Mentre iniziano a diffondersi voci misteriose su di lui, gli abitanti del villaggio muoiono uno dopo l’altro, in modo grottesco per ragioni inspiegabili (2016). E infine 12.12 The Day di Kim Sung-soo, thriller basato sugli eventi reali del colpo di stato del 12 dicembre 1979 in Corea del Sud, che esplora il drammatico rovesciamento del governo militare (2024).

Durante i nove giorni del festival, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella ricca varietà della cinematografia sud-coreana attraverso una selezione di film che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024; una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today; la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. Oltre alle proiezioni, il programma prevede inoltre masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale. Durante il festival saranno inoltre presenti: Lee Jong-pil, regista del film di apertura “Escape”; Choo Chang-min, regista di “Land of Happiness” (ha diretto anche “Masquerade”, presentato nella scorsa edizione del festival); Kim Jong-kwan, uno dell’ omnibus di “The Killers”; Chung Sun-young, la regista del film di chiusura “A Girl with Closed Eyes” e infine Na Hong-Jin, al quale sarà dedicata una retrospettiva, e che attualmente sta dirigendo il suo quarto lungometraggio chiamato “Hope”, di prossima uscita, in cui reciterebbe la coppia di attori Alicia Vikander e Michael Fassbender.



La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e co-diretta dalla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive.

Informazioni: Florence Korea Film Fest; via San Domenico, 101 (Fi); Tel: 055 5048516; info@koreafilmfest.com; www.koreafilmfest.com; Cinema La Compagnia: 055 268451.

(27 gennaio 2025)

