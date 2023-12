A Livorno espone Elisa Spagnoli

Sarà inaugurata domenica 10 dicembre alle ore 17.00 presso la Sala del Piaggione dei Grani all’interno della Fortezza Vecchia la mostra personale di Elisa Spagnoli “Dallo sguardo all’immagine” con il patrocinio del Comune di Livorno e dell’ Autorita’ del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Elisa Spagnoli è un’artista che vive in Italia dove ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi lavori che sono stati esposti, oltre che a livello nazionale, anche in Austria, Francia e Svizzera. Al centro del suo sentire c’è la ricerca continua del valore autonomo delle forme e del loro significato essenziale, trascendendo la fisicità del soggetto stesso e invitando lo spettatore ad “andare oltre”.

L’approccio di Spagnoli, per quanto riguarda l’uso dei materiali, varia a seconda del messaggio che l’artista intende comunicare perché è in grado di attraversare le suggestioni delle diverse avanguardie traducendole nello stile che è più vicino alla sua sensibilità. E’ in sostanza la rappresentazione di una realtà, talvolta anche un po’ malinconica, alla ricerca della serenità e dell’innocenza dell’infanzia.

Presentazione della mostra a cura dell’architetto Velia Gini Bartoli.

La mostra sarà aperta dall’8 dicembre al 22 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

(4 dicembre 2023)

