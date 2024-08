Risolto e in fase di bonifica l’incendio di Massa e Cozzile (Pt)

Risulta sotto controllo l’incendio boschivo che ieri sera ha interessato la zona di via Vacchereccia a Massa e Cozzile (Pt). Sul posto, per le operazioni di bonifica, stanno operando le squadre dell’Unione Comuni Appennino Pistoiese sotto la gestione della Sala operativa provinciale.

Si ricorda che fino al 31 agosto è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.

L’incendio boschivo si era sviluppato attorno alle 19.00 a Massa e Cozzile (Pt) nella zona di via Vacchereccia. Le fiamme con molto vigore si erano rapidamente allargate in una zona boscata e coltivata ad olivi con molte abitazioni nelle vicinanze. Il rischio che le case potessero essere coinvolte nell’incendio era molto elevato. Anche per questo la Sala operativa regionale aveva disposto l’immediato invio in zona di tre elicotteri della flotta regionale.

La situazione si è quindi risolta positivamente.

(13 agosto 2024)

