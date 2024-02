Nuova pista di atletica a Fucecchio grazie ai finanziamenti regionali

Sono partiti i lavori allo stadio Filippo Corsini di Fucecchio (Fi) per la realizzazione della nuova pista di atletica leggera e delle nuove pedane. Nelle scorse ore il sopralluogo del presidente Eugenio Giani insieme al sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini e ai rappresentanti delle associazioni sportive fucecchiesi. Un’opera attesa da anni per la quale è stato determinante il bando regionale che ha messo a disposizione 400 mila euro, su una spesa complessiva di circa 454 mila euro.

“Sono partiti i lavori per il rifacimento di una pista di atletica che non veniva rifatta da 40 anni esatti – ha detto il presidente Giani – Il nuovo impianto avrà un tartan moderno e le pedane per tutte le discipline. L’atletica potrà così rinascere a Fucecchio, una città di grandi tradizioni, basti pensare a Lambruschini, che si rinnovano grazie al finanziamento della Regione Toscana. Gli investimenti sui nuovi impianti sportivi su tutto il territorio regionale sono una priorità per la Toscana diffusa, a beneficio di tanti cittadini, di numerosi giovani atleti e delle società sportive che ogni giorno si adoperano con tanto impegno e tanta passione”.

Grazie ai fondi regionali, e ai restanti fondi che aggiungerà il Comune, Fucecchio già a partire dalla seconda metà di maggio, avrà un impianto per l’atletica leggera moderno e funzionale, ricordando anche le imprese di Alessandro Lambruschini, il fucecchiese che nei 3000 siepi si laureò campione europeo a Helsinki nel 1994 e medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atlanta nel 1996.

(22 febbraio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata