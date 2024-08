Giornalista aggredito a Torre del Lago, solidarietà di Giani

Massima solidarietà al giornalista di Canale 50 News Versilia Gabriele Altamura, aggredito mentre stava documentando un fatto di cronaca a Torre del lago, è stata espressa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il presidente, appreso quanto avvenuto, ha definito ‘intollerabile la violenza di questo episodio, resa ancora più grave dal fatto che il giornalista stava svolgendo il proprio lavoro di cronista”.

Giani si affianca alla solidarietà espressa dall’Ordine dei giornalisti della Toscana e dall’Associazione stampa toscana e ringrazia l’Arma dei Carabinieri per il sollecito intervento, ma coglie l’occasione per ricordare “l’importanza dell’attività di cronaca, documentazione e denuncia delle criticità, anche sociali, svolto dalla stampa, un lavoro che si sta dimostrando sempre più pericoloso per chi lo svolge e che deve trovare il pieno sostegno delle istituzioni”.

(19 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata