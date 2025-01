“In-Natura-Le”, debutta il nuovo lavoro di Teatro come Differenza ispirato alle opere di Anselm Kiefer

Un’indagine della relazione tra uomo e ambiente ispirata al lavoro del celebra artista Anselm Kiefer e del suo maestro Joseph Boeuys, interpretata da oltre 30 performer tra attori professionisti, cittadini e utenti dei centri di salute mentale e dipendenze, al termine di un percorso laboratoriale condiviso. Domenica 26 gennaio alle 19.00 Teatro come Differenza – coordinamento di compagnie e registi attivi nei centri di salute mentale della città metropolitana di Firenze – debutta al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) con “In-Natura-Le”, lavoro realizzato in collaborazione con la compagnia Versiliadanza, le associazioni Arbus e Mi chiamo Viscardo, la onlus CSP e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro, col supporto di Fondazione CR Firenze. Paolo Biribò, Francesca Sanità ed Elena Turchi, col contributo artistico di Angela Torriani Evangelisti, propongono una drammaturgia che pone al centro il conflitto interiore dell’uomo nella sua relazione con la natura, in un viaggio poetico e visivo che esplora il contrasto tra l’antropocentrismo e il richiamo primordiale del creato, che cerca costantemente rigenerazione e rinascita. Lo spettacolo sarà in audiodescrizione poetica per essere fruito anche dal pubblico non vedente (info e ingressi: www.teatroflorida.it).

Il palcoscenico è coperto di terra, coronato da grandi proiezioni. In questo spazio si susseguono interpreti che entrano ed escono dalla scena per denunciare lo sfilacciarsi dell’attenzione umana verso l’ambiente e dunque verso l’umanità stessa nel suo esserne parte, in un’escalation di azioni autodistruttive. “Si parte dai testi – spiega Paolo Biribò – estratti da grandi autori ma anche scritti firmati dagli stessi utenti dei centri di salute mentale, per raccontare come l’essere umano non può e non deve perdere la propria connessione con la natura”. E prosegue: “Col termine “natura” non vogliamo riferirci tanto a un’accezione ecologica quanto a un piano più spirituale, alla ricerca di un risveglio interiore. “In-Natura-Le” è la restituzione di un laboratorio integrato che ha coinvolto gli attori di Teatro come Differenza, gli allievi della scuola di teatro di Atto2, gli attori del Centro Solidarietà Pratese e la cittadinanza fiorentina. È la seconda delle tre azioni performative dedicate al binomio uomo/natura che abbiamo deciso di portare avanti tra il 2024 e il 2025 – la prima al Circo-lo Teatro del Sale lo scorso novembre e la prossima in maggio a Ginestra Fiorentina”.

Le attività di Versiliadanza al Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell’Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.

TEATRO COME DIFFERENZA

IN-NATURA-LE

regia Paolo Biribò, Francesca Sanità, Elena Turchi

con il contributo registico di Angela Torriani Evangelisti

in collaborazione con Versiliadanza, Arbus, Mi chiamo Viscardo, CSP, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro

progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze

Info e prenotazioni

www.teatroflorida.it | prenotazioni@teatroflorida.it

tlf + 39 055 71 35 357 | + 39 055 71 30 664

Teatro Cantiere Florida, via Pisana 111 Rosso, 50143 Firenze

(18 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata