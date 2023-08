Varata una riforma che raddoppia dipendenti e dirigenti del ministero del Turismo di Santanchè. Sarà perché in Versilia il turismo va benissimo….

di Giovanna Di Rosa

Essendo questo uno dei tanti governi di destra del “prima facciamo noi e se rimane tempo c’è anche l’Italia”, il consiglio dei Ministri ha varato una riforma che raddoppia dipendenti e dirigenti del ministero del Turismo, noto dominio pro tempore della ministra indagata, che non lo era ma anche sì, e che è colpa dei giornalisti che pubblicano prima che lei stessa sia informata.

Non è dato sapere se la riforma sia resa necessario dal fatto, confutabile facilissimamente essendo chi scrive residente in Versilia, che “Il turismo in Versilia va benissimo” come da dichiarazione sguaiata della buona Ministra laddove si spera che quel benissimo non si riferisca a prezzi di soggiorno e lettini (ci son robette da 600 € al giorno) che solo chi guadagna almeno quanto una ministra può permettersi.

Nonostante le bufere giudiziarie il governo Meloni ha quindi deciso di dare ascolto alle pretese di Santanchè al grido di la riforma del dicastero punta a un aumento di poltrone (per la precisione a un raddoppio di dipendenti e dirigenti) trattandosi di un “provvedimento doveroso che dà compimento al piano industriale del turismo, che è la bussola del ministero“, risultando evidente ce la bussola del ministero nn può essere la disastrosa stagione turistica che tra folli rincari, caos negli aeroporti, incendi, sconvolgimenti metereologici, sta mettendo sottosopra il paese. Naturalmente mica ha colpa Santanchè, lei è una donna che ha solo meriti. E se lo ricorda ad ogni battito di ciglia finte.

E non tirate in ballo i collegamenti ancora in ginocchio in Sicilia a un mese di distanza dall’incendio in un terminal dell’aeroporto di Catania – ritornato operativo nel corso della giornata (5 agosto, ndr); non blaterate dei ritardi di ore nei traghetti verso la Sardegna né dello stop ai treni in Basilicata e nemmeno dei lavori sull’alta velocità Roma-Milano proprio nelle giornate del 14-15-16 agosto. Quella è sfiga, mica Turismo.

