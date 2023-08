Bambina scomparsa a Firenze: arrestato lo zio

La squadra mobile ha arrestato lo zio della bambina di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno scorso. Arrestati insieme a lui anche altri tre uomini accusati di essere tra i responsabili di un raid punitivo contro due persone che si sarebbero rifiutate di pagare le stanze dell’ex hotel Astor. Non si conoscono al momento eventuali connessioni tra la scomparsa della bambina e l’arresto.

Per i 4 arrestati la procura ipotizza i reati di tentato omicidio, lesioni, tentata estorsione ed estorsione. E’ stata effettuata anche una perquisizione nei confronti dei genitori per acquisire i telefoni cellulari e capire se, eventualmente, qualcuno di loro possa aver in qualche modo nascosto informazioni agli inquirenti.

Lo scrive il Corriere.