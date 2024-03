Si parlerà di migranti in cinque incontri al Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria: l’Intercultura nelle Biblioteche

di Redazione Cultura

Cinque incontri per affrontare e spiegare il nuovo fenomeno dell’immigrazione: quello del consumo culturale. Negli ultimi anni è aumentato il numero dei nuovi italiani e delle comunità straniere nelle biblioteche che vengono per questo usate come luogo di studio, di scambio culturale e di tandem linguistico.

Il programma:

Venerdì 12 aprile 2024 ore 16.30 Saluti

Fabio Martini, Direttore Museo e Istituto di Preistoria

Donata Bianchi, Presidente Commissione Consiliare PO, Immigrazione e R. Internazionali

Tiziana Mori, EQ Biblioteche, Comune di Firenze

Tullio D’Amora, Vicepresidente dell’Associazione Progetto Arcobaleno

Matias Mesquita, Njinga Mbande APS

ore 17.00 – 19.00 UNO SGUARDO SULLA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE

Anna Soffici, Dipartimento per l’Educazione, Gallerie degli Uffizi

Tonine Pllumbi Macaj, Mediatrice linguistica culturale

Mariana Di Rosa, Mediatrice museale

Meriem Afarfar, Mediatrice culturale

Venerdì 19 aprile 2024 ore 17.00 – 19.00 LE BIBLIOTECHE E L’INCLUSIONE SOCIALE

Tiziana Chiappelli, Associazione Progetto Arcobaleno/Università di Firenze

Pape Diaw, Associazione Oltre Africa

Emiliano Rolle, Responsabile BiblioteCaNova Isolotto

Venerdì 10 maggio 2024 ore 17.00 – 19.00 BISOGNI INTERCULTURALI SCOLASTICI ESPRESSI IN BIBLIOTECA

Tiziana Chiappelli, Associazione Progetto Arcobaleno/Università di Firenze

Luca Brogioni, Bibliotecario

Nicollo Budini, Facilitatore linguistico

Venerdì 17 maggio 2024 ore 17.00 – 19.00 IL BILINGUISMO

Donata Bianca, Presidente Commissione Comunale PO, Immigrazione e R. Internazionale

Claudileia Lemes Dias, Scrittrice

Clementine Pacmogda, Ricercatrice Università Federico II

Venerdì 24 maggio 2024ore 17.00 – 19.00 IL RUOLO DELLA LETTERATURA E DEL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO

Marco Pinzani, Bibliotecario

Brhan Tesfay, Scrittore manager

Erika Bernacchi, Università di Firenze

(26 marzo 2024)

