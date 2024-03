L’Orchestra “Lords of the Sound”: le più famose colonne sonore del cinema fantasy e di fantascienza in un evento epico il 12 marzo

di Redazione Firenze

“L’inverno sta arrivando”, “Che la forza sia con te”, “Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli”. Frasi ormai iconiche che rimandano a capolavori del cinema fantasy e di fantascienza. E alle loro amatissime colonne sonore.

Per gli appassionati del genere, è il momento di immergersi nuovamente in questi universi fantastici. Martedì 12 marzo, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall), appuntamento con “Music is coming”, evento musicale che naviga nel codice enigmatico di “Matrix”, attraversa le tempestose acque dei “Vikings”, esplora gli audaci regni di “Game of Thrones” e si confronta con i mostri e le magie di “The Witcher”. E ancora: “The Mandalorian”, “Dune”, “Wonder Woman”, “The Chronicles of Narnia”, “Avatar”, “Fantastic Beasts”, “Mad Max”, “Guardians of the Galaxy”, “Mortal Kombat”, “Matrix”, “The Fifth Element” e “Pirates of the Caribbean”… e molti altri: è questa la magnifica scaletta che l’orchestra dei Lords of the Sound metterà in scena in uno show fantastico – in tutti i sensi – dove ogni nota diventerà un’avventura.

Inizio ore 20,45. I biglietti sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it.

L’orchestra, guidata dal direttore Shahrokh Fathizadeh, eseguirà le colonne sonore dei film e delle serie TV più amate. Capolavori legati dalla magia e dal fascino che superano persino i confini di Hogwarts. Ogni melodia, ogni gesto del direttore e dei musicisti, saranno un invito per il pubblico a immergersi in mondi dove miti, draghi, creature misteriose e poteri soprannaturali evocano emozioni reali, tangibili sulla pelle.

Ma non sarà solo l’orchestra a brillare: una rock band, solisti di incredibile talento e un ensemble vocale, contribuiranno a rendere lo spettacolo semplicemente eccezionale. Come direbbe Jack Sparrow: “Ti ritroverai con una insaziabile sete d’avventura”, per tutta la durata dello show!

Fondata nel cuore dell’Ucraina nel 2014, l’Orchestra Sinfonica “Lords of the Sound” ha infuso una nuova anima nel panorama orchestrale contemporaneo, mescolando maestria tradizionale con un tocco moderno. Da un piccolo inizio, questo ensemble è cresciuto rapidamente, trasformandosi in una vera potenza musicale, lasciando il segno nella scena artistica europea.

Sotto la visione del produttore Andrii Novatorov, la direzione appassionata di Shahrokh Fathizadeh e le note della talentuosa voce solista Yaroslava Taran, l’orchestra ha forgiato una reputazione d’eccellenza conquistando i palchi più prestigiosi del mondo in meno di un decennio, riflettendo la loro dedizione e il duro lavoro. Questo collettivo di giovani talentuosi, selezionati attraverso rigorosi processi competitivi, ha dimostrato che l’Ucraina ospita alcuni dei migliori talenti musicali d’Europa.

Con un repertorio che si estende attraverso oltre 300 composizioni eclettiche, l’orchestra non si è limitata solo alla musica classica. Essi hanno esplorato il mondo dei successi cinematografici, dei brani per bambini, della musica da videogiochi, del rock, del jazz e delle opere dei più grandi compositori mondiali. La loro sete di innovazione e il desiderio di toccare il cuore del pubblico li spingono costantemente a esplorare nuovi orizzonti musicali.

Ma “Lords of the Sound” non è solo musica. Con un occhio sempre attento alla performance, l’orchestra integra elementi spettacolari, produzioni teatrali ed effetti speciali mozzafiato nei loro spettacoli. L’eleganza visiva, unita a performance audaci, fa sì che ogni concerto sia un’esperienza multisensoriale.

Oggi, mentre guardano al futuro, l’Orchestra Sinfonica “Lords of the Sound” rimane fedele alla sua missione: portare la magia della musica in ogni angolo del mondo e toccare l’anima di chi ascolta. Essi sono la testimonianza vivente del potere trasformativo della musica e dell’infinita passione per l’arte.

Martedì 12 marzo 2024 – ore 20,45

Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall)

via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro

Firenze

MUSIC IS COMING

Le più famose colonne sonore del cinema fantasy e di fantascienza in un evento epico con l’orchestra LORDS OF THE SOUND

(10 marzo 2024)

