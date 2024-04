Incidente sul lavoro a Montepulciano: morto un 23enne

Ennesima morte sul lavoro in località Tre Berte dove un 23enne che stava lavorando nella ditta Elle Emme è stato colpito da una barra di metallo mentre lavorava ad un rimorchio ed è morto sul colpo. L’incidente poco prima delle 13 del 19 aprile. Ne dà notizia il Corriere Fiorentino. La ditta dove lavorava il giovane deceduto si occupa di box per cavalli e lavorazioni in ferro.

La vittima era un meccanico professionista della provincia di Arezzo. Sul posto il 118 dell’Asl Toscana Sud est, l’automedica di Nottola, l’elisoccorso Pegaso, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). Sul posto anche il magistrato di turno per i primi accertamenti.

(19 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata