Roberto Cavalli, folla ai funerali a Firenze

Il mondo della moda si è unito alla famiglia insieme a tanti esponenti dello spettacolo e della cultura, per salutare per l’ultima volta Roberto Cavalli morto a 83 anni nei giorni scorsi, in occasione della cerimonia nella basilica di San Miniato al Monte

Lo stilista che verrà sepolto nella cappellina di famiglia a San Miniato accanto alla madre. Roberto Cavalli nel suo ultimo saluto ha voluto che venissero fatte donazioni all’ospedale di Careggi, dove è stato curato, per aiutare l’Unità di terapia intensiva respiratoria del reparto di pneumologia e fisiopatologia toracico-polmonare.

(15 aprile 2024)

