Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Viareggio

Partiti i lavori per il montaggio della pista di pattinaggio “Viareggio on ice”: una struttura di 600 metri quadrati circa, che verrà installata in Passeggiata di fronte al caffè Margherita, realizzata dalla ditta Axl srl in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Viareggio e il patrocinio della Federazione Italiana Sport Ghiaccio.

A disposizione degli utenti il noleggio pattini, la possibilità di usufruire dei caschetti di protezione, e del “pinguino tutor” per chi muove i primi passi sul ghiaccio. Ospiti di riguardo Babbo Natale e la Befana che consegneranno dolci e doni ai più piccolini.

La pista verrà inaugurata il 1 dicembre e resterà aperta tutti i giorni, fino al 21 gennaio ad orario continuato, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 22. Previste inoltre delle aperture straordinarie durante le festività natalizie compresa la notte di San Silvestro, per chi volesse festeggiare l’arrivo del nuovo anno sui pattini.

Informa un imprescindibile comunicato dell’Amministrazione viareggina pubblicato integralmente.

(21 novembre 2023)

