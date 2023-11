“Perché continuare a leggere e far leggere i classici”, con Daniele Aristarco

Sabato 25 novembre alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo, ultimo appuntamento de “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, il progetto promosso e realizzato dalla biblioteca, in collaborazione con la libreria La casa sull’albero, per avvicinare in forma ludica bambini e ragazzi all’opera, al pensiero e ai tanti personaggi indimenticabili nati dalla penna di Italo Calvino, uno dei più grandi autori del Novecento.

A chiudere il ricco programma di attività che ha visto la partecipazione di oltre 100 bambini agli incontri a loro dedicati, sarà Daniele Aristarco con “Perché continuare a leggere e far leggere i classici”. Destinatari stavolta gli adulti, con l’invito a riscoprire e frequentare i grandi autori del ’900 e l’esortazione, peraltro di calviniana memoria, a rintracciare nel passato il rinnovamento di cui abbiamo bisogno nel presente.

Daniele Aristarco, da poco in libreria con “Una bella Resistenza. Un viaggio per l’Italia attraverso storie, incontri, memoria” (Mondadori), napoletano, è uno dei più apprezzati autori di libri per bambini e ragazzi del panorama editoriale.

L’incontro è gratuito. Gradita la prenotazione allo 0575377913 oppure sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it.

