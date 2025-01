Prorogata fino al 2 marzo 2025 la mostra internazionale “Il Teatro delle Virtù”, in corso ad Arezzo presso la Galleria comunale d’arte contemporanea e la Sala Sant’Ignazio, esposizione che ha caratterizzato l’anno delle celebrazioni dedicate al Maestro rinascimentale del quale nel 2024 sono stati ricordati i 450 anni dalla morte. L’annuncio è stato ufficializzato ieri dal sindaco Alessandro Ghinelli nel corso dell’evento dedicato a Giorgio Vasari promosso dal Comune di Arezzo in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e dal Consolato generale d’Italia a San Francisco e svoltosi nella sede di Innovit, il principale hub italiano per l’innovazione e la cultura con sede nella città californiana.

Alla presenza del console generale Sergio Strozzi e della direttrice dell’Istituto italiano di cultura Alberta Lai, di fronte ad un pubblico numeroso, il sindaco ha illustrato le caratteristiche della mostra e dell’anno che ha caratterizzato la ricorrenza, dedicando un focus particolare alle opere provenienti dal Metropolitan Museum di New York e sottolineando la ricchezza del patrimonio artistico conservato dalla città di Arezzo del quale proprio al MET è protagonista la monumentale Pala Tarlati di Pietro Lorenzetti.

(9 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata