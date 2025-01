La montagna pistoiese al centro del progetto fotografico di Alessio Abbruzzese

Prosegue il progetto 12×12, nato dalla collaborazione tra Autolinee Toscane e Cortona On The Move, con al centro il trasporto pubblico come veicolo di connessione e racconto del territorio. Per il mese di gennaio protagonista è il lavoro del giovane fotografo Alessio Abbruzzese, selezionato tramite una Open Call rivolta ai passeggeri del trasporto pubblico locale toscano con la passione per la fotografia, che ha scelto di raccontare la montagna pistoiese, un luogo a lui caro e che da anni esplora attraverso i suoi scatti.

Questo angolo della Toscana è un mosaico di persone e di piccole comunità intrecciate, dove gli autobus rappresentano un elemento essenziale per gli spostamenti quotidiani. Con il supporto della tutor Claudia Gori, fotografa pratese impegnata in progetti che esplorano le dinamiche emotive delle persone tra ricerca sociale e psicologica in Italia e all’estero, Abbruzzese ha intrapreso un viaggio tra i borghi, ascoltando storie intorno al focolare e osservando le prime corse all’alba. Il risultato è un reportage che svela non solo la bellezza di questi territori, ma anche le sfide quotidiane che li caratterizzano, andando oltre l’immagine idilliaca spesso associata alla montagna.

“Ho voluto raccontare la montagna per come è realmente,” spiega il fotografo. “Un luogo complesso e vivo, dove l’autobus rappresenta un filo che tiene insieme le comunità e le connette alla valle, linfa vitale per entrambe le direzioni. Conoscere un territorio nelle sue complessità è il primo passo verso la sua tutela.”

Nato nel 1997, Alessio Abbruzzese si avvicina alla fotografia da adolescente per raccontare gli allenamenti in montagna, un’esperienza per lui pulsante e necessaria. Con il tempo, il suo lavoro si evolve verso una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo e ambiente, seguendo le tracce di chi ha attraversato quei luoghi prima di lui. La sua formazione si basa su un mix tra studio accademico e autoformazione, con un forte interesse per i libri fotografici e le opere di grandi autori e autrici.

Gli scatti di Alessio Abbruzzese sono pubblicati a partire da oggi sul profilo Instagram @at_toscana.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀ la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. Lo scorso novembre si è conclusa la 14ª edizione del festival, che ha visto oltre 26mila visitatori, 50 artisti e 22 mostre. La 15ª edizione del festival si terrà a Cortona dal 17 luglio fino al 2 novembre 2025. Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ONTHEMOVE, il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea. cortonaonthemove.com

Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana. Uno degli obiettivi di Autolinee Toscane è quello di coinvolgere la comunità degli utenti e far cambiare la percezione del trasporto pubblico, grazie anche alla collaborazione con realtà artistiche che poco hanno a che fare con il servizio dal punto di vista tecnico, ma che possono dare un punto di vista inedito a questo racconto. at-bus.it/it.

(21 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata