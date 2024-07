Italia Liberale e Popolare Toscana aderisce al Flash-Mob

“Ci associamo senza dubbio a questa importante manifestazione”, così Luca Radice, vice Coordinatore di Lib-Pop Toscana in una nota stampa, “per porre l’attenzione sulla prigionia di 120 ostaggi israeliani in mano dei terroristi di Hamas. Ancora oggi, infatti, non si può scindere ogni proposta di pace dalla liberazione totale e incondizionata di tutti gli ostaggi e chiunque vuole e rivendica il cessate il fuoco, dovrebbe unirsi all’appello per la loro liberazione”.

“Purtroppo”, continua Radice, “la questione degli ostaggi sollevata dall’UGEI è ad oggi ingiustamente sottovalutata nella pubblica opinione soverchiata dalla propaganda pro-pal di questi mesi e quindi è assolutamente giusto richiamarne l’attenzione mediante manifestazioni del tenore di quella organizzata a Firenze per questo Italia Liberale e Popolare Toscana sarà presente in piazza per testimoniare la assoluta vicinanza agli ostaggi e alle loro famiglie chiedendo con forza la loro liberazione immediata”.

(4 luglio 2024)

