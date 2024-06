Dopo l’articolo di Ivan Remonato su Gaiaitalia.com Notizie Torino sui rapporti Italia-Etiopia riceviamo risposta dall’Ambasciata d’Etiopia in Italia

Con riferimento all’articolo a firma Ivan Remonato intitolato La Meloni e il suo Governo e il regalo di 40milioni di euro al primo ministro etiope Abiy Ahmed (800mila morti nel Tigray), riceviamo la risposta della diplomatica addetta alle pubbliche relazioni dell’Ambasciata d’Etiopia a Roma, Dott.ssa Biskut Behabtu, che pubblichiamo di seguito in italiano e nell’originale in lingua inglese ricevuto in redazione.

“Alla ricerca di una soluzione al conflitto interno esploso in alcune aree dell’Etiopia del Nord, il governo è impegnato a implementare la transizione del sistema di Giustizia. La Ethiopian National Dialogue Commission, sta lavorando libera da influenze e interferenze politiche ricercando, esprimendo e riconciliandosi con la verità, concentrandosi su ogni significativa violazione dei diritti umani, sulle principali cause, sistematicità, avvenimenti e vastità di ogni violazione indipendentemente dalla loro entità e tipo”.

“In order to find a solution to the internal conflict that has erupted in some areas of northern Ethiopia the government is committed to implement the transitional justice system. The Ethiopian National Dialogue Commission is working free from influence and political interference to seek, express and reconcile the truth, focusing on all significant human rights violations, the main causes, sequence, systematicity, and extent of the violations size and type independently”.

Regards,

Biskut Behabtu

Diplomat at Ministry of Foreign Affairs

Ethiopian Embassy in Rome

Quanto pubblicato per correttezza d’informazione e diritto di replica, con molti ringraziamenti, già espressi a voce, alla Dott.ssa Biskut Behabtu.

(3 giugno 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata