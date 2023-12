Condannati Fiore e Castellino per l’assalto alla CGIL. Loro: “Gente come noi non molla mai”

Sono stati condannati per l’assalto alla sede della Cgil di Corso d’Italia, al centro della Capitale, avvenuta il 9 ottobre del 2021 nel corso di una manifestazione No-Vax e No-Green Pass i leader di Forza Nuova Roberto Fiore (8 anni e 6 mesi) e Giuliano Castellino (7 anni e 4 mesi): “Gente come noi non molla mai” è stata la loro reazione alla sentenza. Beati loro.

Dal governo che trova nemici in ogni angolo del globo terracqueo, dove invece dovrebbero cercare trafficanti d’uomini, come da ennesima promessa della presidente del Consiglio, per il momento nessuna reazione. Commentano su tutto ma quando dovrebbero parlare stanno zitti.

(20 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata