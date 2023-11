La nave Life Support arrivata a Marina Carrara con 21 migranti a bordo

Attorno alle 17 del 23 novembre è arrivata a Marina di Carrara la nave dell’ong Life Support di Emergency con a bordo 21 migranti.

La nave è arrivata in ritardo causa le avverse condizioni del mare, si è trattato da dell’ottavo sbarco in questo 2023 da parte di una ong con migranti salvati da sicuro annegamento. Lo sbarco del 23 novembre ha dato accoglienza a 21 migranti, tra loro un minore accompagnato, che erano stati soccorsi alcuni giorni fa in acque internazionali nella zona sar libica su un piccolo gommone nero, partiti dalla Libia.

(24 novembre 2023)

