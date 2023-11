Nuovi attacchi alla Rettrice Petrucci. Il comunicato dell’Associazione Fiorentina Amici di Israele

L’Associazione Fiorentina Amici di Israele manifesta massima solidarietà e pieno appoggio alla Rettrice dell’Ateneo fiorentino, Dott.ssa Alessandra Petrucci, vittima di ignobili attacchi da parte di collettivi di sinistra per la netta presa di posizione dell’Ateneo contro la richiesta di interrompere le relazioni con le università israeliane.

“Si tratta – commenta Kishore Bombaci, Presidente dell’Associazione – di attacchi privi di senso, frutto di una impostazione di militanza ideologica che falsa la storia e il presente, denotando una abbondante dose di ignoranza. Sia i cortei pro-Palestina di questi giorni che si volevano tradurre in una marcia non autorizzata verso la Sinagoga, fortunatamente interrotta dalla Polizia, sia questi attacchi personali alla Rettrice ci inducono a riflettere sul fatto che questi manifestanti non hanno a cuore né la pace né la politica, ma il loro interesse è solo quello di offrire una lettura faziosa e inaccettabile a sostegno di teorie antisemite che vanno respinte al mittente senza se e senza ma. Peraltro, il prendere di mira l’Università e chi la rappresenta – continua Bombaci – rivela il carattere profondamente intollerante e violento di certe posizioni che si situano al di fuori di ogni logica democratica. Gli atenei sono centri di formazione culturale e scientifica che devono abituare al confronto nella reciproca legittimazione e non possono piegarsi a logiche distorte e deliranti. Bene dunque ha fatto la Rettrice Pucci a respingere ogni richiesta proveniente dagli studenti di questi collettivi di sinistra ribadendo il primato della cultura sull’ideologia. A lei va, dunque, tutta la nostra solidarietà e appoggio di fronte ad attacchi che ripetiamo sono vigliacchi e ignobili”.

“D’altra parte – conclude Bombaci – riempirsi la bocca con le parole “pace” e “dialogo” e poi manifestare simili atti di intolleranza, rivela il bluff e la bieca strumentalizzazione che giace dietro a queste posizioni asseritamente pro Palestina ma che spesso finiscono per appoggiare e giustificare il terrorismo di Hamas contrabbandandolo per Resistenza”.

L’Associazione Fiorentina Amici di Firenze auspica che le istituzioni cittadine intervengano al più presto prendendo un posizione netta a favore della Rettrice e condannino senza appello manifestazioni che rischiano di far precipitare anche la nostra città in una pericolosa spirale le cui avvisaglie, purtroppo, già si iniziano a intravedere.

(24 novembre 2023)

