Terremoto a Firenze. Centinaia di persone in strada

Una forte scossa di terremoto avvertita chiaramente dalla popolazione che si è riversata in strada, ha scosso Firenze alle 5.10 del mattino del 18 settembre. la scossa di magnitudo 4.8 è stata avvertita anche in Emilia-Romagna e Marche.

Centinaia di persone si sono riversate in strada. Fortunatamente non vengono segnalati danne a persone o cose. L’epicentro è stato localizzato a circa tre chilometri da Marradi, nel Mugello.

Evento sismico Ml 4.8 in provincia di Firenze, 18 settembre 2023https://t.co/6EjQTBnQr9 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 18, 2023

Sono in corso le verifiche della Protezione Civile; le scuole di Marradi e Borgo San Lorenzo rimarranno chiuse così come a Firenzuola. Il presidente Giani si dichiara preoccupato nonostante “Al momento non risultato situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture” essendo una rilevazione di 4.8 “molto consistente”.

In aggiornamento

(18 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata