Viareggio. Morta la ventenne coinvolta nell’incidente in Darsena dove aveva perso la vita il suo ragazzo

Due mesi fa aveva perso la vita il suo ragazzo, nello stesso incidente, e dopo due mesi e mezzo nel reparto di rianimazione di Cisanello, a Pisa, è morta anche la ventenne Emma Genovali, coinvolta nello stesso incidente in Darsena, a Viareggio.

L’incidente il 4 luglio scorso, mentre i due erano a bordo di una bici elettrica e sul quale non è stata fatta piena luce e la cui ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. A dare l’annuncio la zia della giovane via social in un messaggio firmato “la famiglia di Emma”.

(18 settembre 2023)

