La Digos sgombera lo stabile dell’Asl occupato da antagonisti a Firenze

La Digos ha eseguito lo sgombero di un immobile della Asl occupato abusivamente a Firenze da antagonisti del Collettivo Studentesco Universitario dal 2016, situato in via Ponte di Mezzo all’interno 27. L’edificio si trova vicino a un altro edificio sgomberato dall’occupazione di anarchici l’8 agosto scorso.

L’intervento segue un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Firenze il 29 giugno scorso su richiesta della Dda. Sul posto anche i vigili del fuoco per eventuali evenienze tecniche di messa in sicurezza. Sul posto il questore di Firenze Auriemma a seguire le operazioni insieme al dirigente della Digos fiorentina Messina. Informa l’ANSA.

(18 agosto 2023)

