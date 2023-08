In arrivo temperature caldissime per i prossimi giorni, Toscana nell’occhio di Nerone

Il caldo torna a salire, con temperature da bollino rosso, per Firenze e Livorno, città nell’occhio di Nerone [sic], anche per i prossimo tre o quattro giorni. Caldo anche su tutta la costa toscana come su ampie zone del resto d’Italia sulle quali le temperature resteranno stabilmente attorno ai 38°. I metereologi prevedono un’ulteriore innalzamento delle temperature di 3 o 4 gradi. Insomma, andiamo arrosto.

Il 2023 è, fino ad oggi, il terzo anno più caldo dal 1800 ad oggi, classifica che si concentra tutta nell’ultimo decennio a partire dal 2022 (l’anno più caldo della storia italiana) e quindi, nell’ordine, 2018, 2015, 2014, 2019 e 2020. Per arrivare allo zero termico bisogna salire a 5200 metri d’altitudine.

(18 agosto 2023)

