Richard Orlinski in mostra lungo la passeggiata di Viareggio

Richard Orlinski, l’artista francese contemporaneo più richiesto al mondo, arriva a Viareggio con quattro opere monumentali: White Resin Walking Bear, Mick Blue Wild Kong, Black Resin Jeans e Sar Yellow Man. Un progetto espositivo organizzato grazie alla collaborazione della galleria Deodato Arte. Le opere, tutte di grandi dimensioni, dai 2 metri del White Resin Walking Bear ai 5 del Sar Yellow Man, hanno preso ognuna il proprio posto lungo la Passeggiata di Viareggio e nel Giardino della Libertà.

Dettaglio Opere

White Resin Walking Bear 300CM (Passeggiata)

Con la bocca aperta e le orecchie drizzate, l’orso in movimento di Richard Orlinski sembra avanzare con fluidità e sicurezza. Le curve dell’animale contrastano con le sue facce spigolose.

Mick Blue Wild Kong 230CM (Passeggiata)

Un’opera distintiva di Richard Orlinski. Il Kong si dichiara invincibile con la bocca spalancata e i denti minacciosi, mentre batte il petto con i potenti pugni. Tuttavia, la bestia feroce è anche capace di tenerezza. L’opera trae ispirazione dal personaggio iconico del cinema, King Kong. Chi è il più selvaggio, l’uomo o la bestia? Richard Orlinski interroga l’umanità e la sua natura animale innata.

Black Resin Jeans 300CM (Giardino della Libertà)

Simbolo dell’America degli anni ’60, i jeans sono ormai leggende a sé stanti e un must della moda internazionale. Sinonimo di libertà, gioventù e provocazione, oggetto di fantasia, questi pantaloni sbottonati si aprono su un vuoto senza corpo.

Sar Yellow Man n°2 500CM (Giardino della Libertà)

E se l’uomo potesse cancellare i suoi pensieri oscuri e i brutti ricordi, conservando solo le cose belle della vita? Richard Orlinski ha catturato questo concetto, scolpendo un’opera che può sbocciare. Il metallo intaglia il vuoto in forme armoniose, belle ed eleganti. L’artista eleva la scultura dell’uomo risaltando il suo carattere interiore.

Classe 1966, Richard Orlinski è uno scultore parigino famoso per le sue rappresentazioni di animali e simboli della cultura di massa in chiave Pop e Street Art. Dopo aver conseguito numerosi titoli di studio in prestigiose università quali l’Università Paris 1 e l’Institut de Management International de Paris, Orlinski inizia a lavorare, dedicandosi all’arte per svago. Nei primi anni 2000 decide di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente all’arte, presentando al pubblico nel 2004 la sua prima opera, una scultura di un coccodrillo in resina rossa intitolata Born Wild©. Da questo momento in poi, l’artista decide di esplorare gli impulsi della violenza, convinto che l’arte sia il mezzo per placare gli istinti dell’uomo. E’ ispirato dalla cultura pop, dagli oggetti di uso quotidiano e dalle ultime tendenze. Animato dal desiderio di portare l’arte alle masse rendendola più accessibile e avvicinabile, Richard Orlinski è affascinato da tutte le forme di espressione e la sua arte non conosce confini. Nella sua ricerca di portare l’arte in luoghi dove è meno attesa e di renderla accessibile a tutti, Richard Orlinski dà grande importanza all’esposizione delle sue opere all’aperto, gratuitamente, come parte delle esposizioni che organizza nelle città di tutto il mondo.

(30 giugno 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata