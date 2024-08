Podcast sull’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, venerdì 9 agosto la presentazione

Il prossimo 12 agosto sarà celebrato l’80° anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. L’agenzia livornese Capo Verso ha lavorato per oltre un anno alla produzione di un podcast che approfondisce i vari aspetti della vicenda. Il prodotto che si intitola ‘Cenere, le voci dell’eccidio dimenticato di Sant’Anna di Stazzema’, punta a far conoscere la strage alle attuali nuove generazioni.

L’anniversario è preceduto, venerdì 9 agosto, dalla presentazione alle ore 10 in Sala Esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze (piazza Duomo 10), del podcast sull’eccidio di Sant’Anna di Stazzema alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona, il presidente e il segretario dell’Associazione Martiri Sant’Anna di Stazzema Umberto Mancini e Graziano Lazzeri, Massimo Pieri, nipote del superstite ed ex presidente dell’Associazione Martiri venuto a mancare tre anni fa Enrico Pieri. Insieme a loro, per l’agenzia Capo Verso, il produttore esecutivo Alessandro Bientinesi, una delle voci narranti Anna Dainelli e la responsabile ufficio stampa Eva Bertolacci.

(8 agosto 2024)

