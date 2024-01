Sabato 27 gennaio ore 21.00 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze)

Trenta cantanti e una band dal vivo per uno show ricco di omaggi al grande musical internazionale. Sabato 27 gennaio alle 21.00 tornano in scena i Broadway Shots: al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23) la formazione fiorentina diretta da Riccardo Stopponi salirà sul palco con una scaletta di brani indimenticabili e per tutti i gusti, dai classici Les Misérables, Grease e Mamma Mia!, passando per grandi successi cinematografici tra cui The Greatest Showman e Sister Act, fino ad arrivare alle hit tratte da capolavori di Broadway come The Lion King, Mary Poppins, Wicked e Hamilton, con le coreografie di Lorenzo Micheletti. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con la collaborazione e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Chiantibanca, Unicoop Firenze (info e prezzi www.teatrodante.it).

“Siamo felici di tornare a esibirci, dopo due anni di assenza e a pochi giorni dalla riapertura dopo l’alluvione, nel teatro che ci ha battezzati”, racconta Stopponi, fondatore e direttore musicale dell’ensemble. “È proprio al Dante infatti che abbiamo debuttato con la nostra prima esibizione teatrale nel 2018”. Formazione eterogenea, frizzante e in continua evoluzione, con elementi provenienti dai più vari ambienti musicali e teatrali, i Broadway Shots nascono a Firenze nel maggio 2017 sotto la direzione di Stopponi, al quale ben presto si unisce Micheletti, coreografo, con l’intenzione di raccogliere i giovani talenti del musical sul territorio. Ad accompagnarli una band capace di rendere ancora più coinvolgente ed esplosivo uno spettacolo già carico di energia: Alberto Billone (chitarra), Federico Pacini (tastiere e synth), Emanuele Migliorini (basso) e Manuel Martini (batteria e percussioni) e Marco Caponi (sax).



INFO: Teatrodante Carlo Monni

piazza Dante 23, Campi Bisenzio (Fi)

055 8940864

Whatsapp e Telegram 3463038170

biglietteria@teatrodante.it

www.teatrodante.it

(23 gennaio 2024)

