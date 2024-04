Il Comune di Firenze intitolerà una piazza a Daisaku Ikeda, leader buddista e costruttore di pace

di Redazione Firenze

Il Comune di Firenze provvederà alla cerimonia di intitolazione di Piazza Daisaku Ikeda (1928 – 2023) filosofo buddista e costruttore di pace con una cerimonia prevista per sabato 13 aprile 2024, ore 12.00 c/o Via Reginaldo Giuliani 562, Firenze.

Dal termine della cerimonia fino alle ore 18.00, il Centro culturale dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai di Firenze sarà aperto alla cittadinanza per visite guidate alla mostra “L’eredità della vita” sul cambiamento climatico, alla Villa Rinascimentale e possibilità di approfondire la figura del maestro Daisaku Ikeda, oltre ad altre iniziative.

Non è consentito l’ingresso di animali.

(3 aprile 2024)

