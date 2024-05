Festival della Legalità a Firenze: l’US Affrico apre il dibattito su bullismo e baby gang

Ieri si è svolto presso l’US Affrico il primo incontro del “Festival della Legalità”, segnando un importante passo avanti nella promozione della giustizia e della legalità tra i giovani. L’US Affrico è la prima società sportiva a partecipare attivamente a questo festival, ponendosi come pioniere nella sensibilizzazione sui temi del bullismo e delle baby gang.

Il Festival, giunto alla sua ottava edizione, ha preso il via ieri con un talk intitolato “Giovani, Sport e Criminalità: ricordando Giovanni Falcone”, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti tra cui il magistrato Antonietta Fiorillo, Mimma Dardano e Amelia Vetrone dell’associazione Il Gomitolo Perduto. L’incontro ha coinvolto un centinaio di ragazzi delle società sportive Affrico, Albereta, Firenze Sud e, a sorpresa, della Pallacanestro Femminile FIRENZE (PFF).

Durante l’evento, Mimma Dardano e Amelia Vetrone hanno collegato il tema della mafia alle baby gang, mentre il magistrato Antonietta Fiorillo, amica del giudice Giovanni Falcone, ha parlato della situazione attuale e dei rischi, compreso il carcere, per i giovani che commettono questo tipo di reati.

La presidente dell’US Affrico, Valeria Pisacchi, ha aperto la cerimonia con un discorso toccante, ringraziando il magistrato Antonietta Fiorillo e l’associazione Il Gomitolo Perduto per l’opportunità concessa. Ha sottolineato l’importanza del ruolo educativo delle associazioni sportive dilettantistiche, che accolgono ragazzi e ragazze fin dalla tenera età, e l’importanza di ricordare i veri eroi, come Giovanni Falcone, e di non ignorare mai fenomeni come la mafia, che possono influenzare anche la nostra quotidianità. Pisacchi ha esortato i giovani a non essere indifferenti e a denunciare ogni forma di bullismo, avendo sempre il coraggio di essere forti e giusti.

Il Festival della Legalità, attraverso questi eventi e incontri, celebra i valori fondamentali della giustizia e della legalità, e ricorda il sacrificio di coloro che hanno lottato contro la criminalità organizzata. L’US Affrico, partecipando a questo festival, si impegna a promuovere un impegno collettivo per una città più sicura, trasmettendo i valori della giustizia alle nuove generazioni rappresentate dagli atleti presenti. Il Festival si svolgerà fino al 26 maggio concludendosi con una fiaccolata in piazza Santa Croce dalle 23.30.

(24 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata