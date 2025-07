Dsu, domani Giani e Nardini presentano nuovo bando per borse studio e posti alloggio

È in uscita il nuovo bando di Regione Toscana e Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per l’assegnazione di borse di studio e posto alloggio nell’anno accademico 2025/2026. Il bando, rivolto a studentesse e studenti iscritti negli atenei della Toscana, sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma il 14 luglio alle 11, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo 10 a Firenze.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente Eugenio Giani, l’assessora a Università, ricerca e diritto allo studio universitario Alessandra Nardini e il presidente dell’Azienda Dsu Toscana Marco Del Medico.

(13 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata