Knower: la strepitosa band che guida un nuovo movimento sonoro arriva a Pisa con la sua dirompente carica live

Knower, lo strepitoso progetto del batterista e produttore nominato ai Grammy Louis Cole e della cantante Genevieve Artadi che ha accompagnato in tour artisti come Red Hot Chili Peppers e Thundercat arriva a Pisa con la sua dirompente carica live. Appuntamento martedì 15 luglio dalle 20.45 al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2) nell’ambito di di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Direttamente da Los Angeles la band promette una serata tra funk energico, melodie avvolgenti e voci che trasporteranno il pubblico in un’esperienza potentissima. Il loro ultimo album, “Knower Forever”, è stato il vinile più acquistato su Bandcamp, celebrato come uno dei dischi jazz più innovativi del 2023. Per questo tour il duo è affiancato sul palco da Sam Wilkes al basso, Eldar Djangirov alle tastiere e Thom Gill alla chitarra.

Apertura concerto affidata a Ze in the Clouds, pianista, compositore e produttore d’avanguardia con base a Milano. Sostenuto da Paolo Fresu e JazzRe:Found fin dai primi passi, in continua evoluzione ha creato la propria visione compositiva radicando le sue origini nel jazz contemporaneo, base di partenza per il linguaggio elettronico-rinascimentale che ne è derivato negli ultimi lavori. Co-compositore nell’ultimo album di Dardust “Urban Impressionism”, negli anni ha collaborato con Paolo Fresu, Lndfk, Meg, Willie Peyote, Bassolino, Uri Caine, Fabrizio Bosso e Jesse Davis, solo per citarne alcuni. Nel 2021 esce per Jazz Re:Found l’album d’esordio “Magical”, mentre nel 2023, per Tuk Music di Paolo Fresu l’album “Oportet 475”, un riassunto del lascito artistico musicale europeo dal 1450 ad oggi, con un crossover tra musica classica ed elettronica, sempre connesso alle sonorità meta jazzistiche caratteristiche del progetto.

Pisa Jazz Rebirth

si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Il festival si realizza grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio come Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Toscana Produzione Musica, Arno Vivo, Fondazione Palazzo Blu, Associazione Pisafolk, Associazione The Thing, Circolo Borderline Club, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, Associazione Isola del Jazz. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz, in quello europeo di Europe Jazz Network. Partner tecnico Bufalo Sound Service. Media Partner La Nazione Pisa.

Info: www.pisajazz.it | FB: Pisa Jazz | IG: @pisajazz.

(13 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata