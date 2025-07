Emmet Cohen 4tet a Pisa Jazz Rebirth per un’unica data italiana, ospite il polistrumentista candidato ai Grammy Patrick Bartley

Continua la carrellata di star che quest’anno convergono al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2) per la quinta edizione di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Lunedì 14 luglio alle 21.30 sarà il momento del celebre pianista e compositore statunitense Emmet Cohen per un’unica data italiana con la formazione in quartetto arricchita dalla presenza di Patrick Bartley, sassofonista, polistrumentista e bandleader di Hollywood già candidato ai Grammy. Applaudito per l’abilità tecnica e la profonda connessione emotiva, oltre a guidare il suo trio – con Philip Norris al contrabbasso e Joe Farnsworth batteria -, che per lo show a Pisa sarà trasformato in quartetto in quartetto, Cohen è anche un apprezzato solista e un ricercatissimo sideman. La sua musica ha risuonato nei principali festival jazz del mondo e in locali leggendari, tra cui il Village Vanguard e il Blue Note, e tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera spicca il prestigioso premio Cole Porter Fellow assegnato dall’American Pianists Association. Alle 20.45 l’apertura di serata sarà affidata a Francesco Saporito & The Real Estate, trio elettroacustico tra jazz e funk (prevendite su Ticketone, info, orari e prezzi www.pisajazz.it).

Particolarmente noto per la “Masters Legacy Series”, un progetto che onora i leggendari musicisti jazz attraverso registrazioni e interviste, contribuendo così a preservare e trasmettere l’eredità del jazz alle nuove generazioni, accanto all’ambito performativo Emmet Cohen è attivo nell’educazione musicale, curando programmi multidisciplinari per la YoungArts Foundation – nata per aiutare a emergere artisti giovanissimi – e insegnando a studenti di tutte le età. Il pubblico del festival avrà la possibilità di vederlo esibirsi accanto a un’altra stella: Patrick Bartley, artista che ha conquistato pubblico e critica con la sua illimitata versatilità, tecnica virtuosistica e suono espressivo simile a quello vocale. Bartley ha suonato e registrato con alcuni dei più grandi maestri musicali del mondo, inclusi Wynton Marsalis, Jon Batiste, Emmet Cohen, Larry Grenadier, Steve Miller, Herbie Hancock, Louis Hayes, Carole King, Jimmy Cobb, Marquis Hill, Bobby Sanabria e Marcus Printup. Basato a Tokyo, ha fondato il J-MUSIC Ensemble, gruppo dedicato all’esplorazione della musica giapponese moderna attraverso la lente del jazz.

E poi Francesco Saporito & The Real Estate, alias Francesco Saporito al piano, Pietro Zini al basso e Marco Salvador alla batteria. Luna in piena, la palma domina l’orizzonte e le voci popolano il grande giardino d’estate, tutto si manifesta in un ballo spontaneo; il movimento dei tacchi sulla pista, l’accenno di un sorriso e poi avanti ancora verso un altro incontro indimenticabile. Sono queste le atmosfere che dominano gli arrangiamenti della band, col suo repertorio di composizioni originali che alludono ad suggestioni jazz/funk e arrangiamenti inediti di composizioni tratte dal repertorio italiano e americano dove non manca l’improvvisazione.

Pisa Jazz Rebirth si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Il festival si realizza grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio come Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Toscana Produzione Musica, Arno Vivo, Fondazione Palazzo Blu, Associazione Pisafolk, Associazione The Thing, Circolo Borderline Club, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, Associazione Isola del Jazz. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz, in quello europeo di Europe Jazz Network. Partner tecnico Bufalo Sound Service. Media Partner La Nazione Pisa.

(12 luglio 2025)

