“Residenze d’artista”, il progetto livornese presentato dalla Trossi-Uberti tra i 12 selezionati per un importante finanziamento regionale

Il progetto “Off-Site Livorno – Officina per l’arte contemporanea”, presentato dalla Fondazione Trossi-Uberti, è tra i 12 progetti selezionati dalla Regione Toscana per l’ammissione a un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro relativo al bando “Residenze d’artista – Sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell’arte contemporanea”, cofinanziato dal Programma regionale Fse+ 2021-2027, nell’ambito di Giovanisì.

La Regione ha già deliberato in questi giorni il finanziamento delle prime 5 proposte. Il progetto livornese, che è risultato 7° in graduatoria, sarà finanziato, per ben 400mila euro, non appena si renderanno disponibili ulteriori risorse regionali.

“Siamo profondamente orgogliosi – dichiara l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – che la città di Livorno sia risultata tra le vincitrici del bando regionale. Un importante traguardo per il nostro territorio e una straordinaria opportunità per valorizzare le energie creative delle nuove generazioni e rafforzare il ruolo di Livorno come centro attivo e dinamico nel panorama dell’arte contemporanea. Se il progetto sarà finanziato, come ci auguriamo, Livorno sarà pronta ad accogliere queste nuove residenze con entusiasmo, consapevole del valore che portano con sé in termini di innovazione, partecipazione e identità culturale”.

“Con questa rete di soggetti culturali che vede capofila la Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, insieme al Comune di Livorno, Itinera, Uovo alla Pop, Brikke Brakke, 8mmezzo e Fondazione Livorno – commenta la direttrice della Trossi-Uberti Veronica Carpita – abbiamo raggiunto un risultato significativo a livello regionale sui fondi europei FSE finalizzati alla formazione dei giovani, in linea con la finalità fondativa della Trossi-Uberti. Adesso dobbiamo attendere con fiducia che la Regione deliberi la disponibilità del finanziamento”.

“Ciascun progetto – si legge nel comunicato diffuso dalla Regione Toscana – riceverà un finanziamento tra i 170 e i 500mila euro. La diffusione territoriale vedrà attive, nel corso del 2026 e parte del 2027, 24 residenze d’artista in Toscana finalizzate alla formazione e alla produzione artistica. Saranno coinvolti, per un periodo di 6-9 mesi in totale, 168 giovani artisti e curatori under 35, che risiederanno ed opereranno in Toscana.

Ciascun artista in residenza produrrà un’opera che nascerà dalla relazione con le specificità di un territorio della Toscana. Tutte le opere realizzate rimarranno in Toscana come beni di proprietà della Regione. Curatori e curatrici in residenza dovranno inoltre gestire una mostra finale, risultato delle interazioni con gli artisti, che sarà aperta al pubblico gratuitamente”.

“Abbiamo come obiettivo – spiega il presidente Eugenio Giani nel comunicato – la crescita occupazionale degli under 35, con un’importante e concreta azione di sostegno a un’occupazione giovanile stabile e di qualità all’interno del sistema dell’arte contemporanea. L’importante investimento fatto intende contestualmente rafforzare il sistema e offrire supporto concreto ai soggetti pubblici e privati che operano sul territorio in termini di crescita e progettazione”.

I progetti vincitori

1. Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana – SuperToscana – € 499.862

2. Fondazione Gori-Celle – Coabitazione: arte, paesaggio e comunità – € 472.485

3. Fondazione Musei Senesi – FMSchool: Residenze di formazione in pratiche artistiche e territoriali. Acque, Materiali e altri Paesaggi sommersi – € 238.550

4. Lottozero Srl – Opificio – Textile Art Factory – € 250.000

5. Fondazione Mus.E – Geografie d’Innesto – € 499.732

6. Hypermaremma Aps HypeResidencies – La Maremma come HyperTerritorio – € 284.356

7. Fondazione Trossi Uberti – Off-Site Livorno – Officina per l’arte contemporanea – € 399.784

8. Comune di Mulazzo – Accademia Provinciale – € 220.869

9. Associazione La Cap Ets – Residenze Lievito – € 250.000

10. Comune di Subbiano – Residenze di ricerca metromontana sulla trasformazione del rapporto tra Appenino e centri urbani attraverso immagini in movimento – € 300.000

11. Comune di Pietrasanta – Arti visive, Tecniche e Nuove Analisi a Pietrasanta – € 296.042

12. Accademia Mutamenti Ets – Il Castello dei Mutamenti Arti Paesaggi Utopie – € 324.926

(15 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





