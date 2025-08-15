Pubblicità
Livorno Music Festival, il 16 agosto “Beethoven fo Trio-Park”

Nel Chiostro di San Francesco di Suvereto, il Livorno Music Festival propone un omaggio cameristico a Ludwig van Beethoven. In programma l’intimo Allegretto Hess 48 e due capolavori per trio: l’energico Trio op.1 n.1, che segna l’esordio del compositore nella musica da camera, e il lirico Trio op.70 n.2, ricco di equilibrio e poesia. Interpreti di eccezione: Chong Park al pianoforte, Pavel Berman al violino e Vittorio Ceccanti al violoncello, per una serata all’insegna dell’eleganza beethoveniana.

 

Programma:
Ludwig van Beethoven, Allegretto in mi bemolle maggiore Hess 48, per pianoforte e archi;
Ludwig van Beethoven, Trio in mi bemolle maggiore op.1 n.1, per pianoforte e archi;
Ludwig van Beethoven, Trio in mi bemolle maggiore op.70 n.2, per pianoforte e archi.

Artisti:
Chong Park, pianoforte
Pavel Berman, violino
Vittorio Ceccanti, violoncello

 

Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp e SMS +39 328 4799974.

 

 

 

(15 agosto 2025)

