2 ore fa
Arriva a Pisa da Gaza gravemente malnutrita: a nulla servono le cure in ospedale

E’ morta a Pisa Marah, la ragazza 20enne di Gaza arrivata in Italia gravemente debilitata dalla fame e bisognosa di cure urgenti, grazie alla strategia della fame di Israele e del suo capo Betanyahu. La ventenne era arrivata 24 ore prima da Gaza con un volo militare della 46ª Brigata aerea nell’ambito dell’operazione umanitaria del governo italiano per dare un’assistenza sanitaria maggiore a civili palestinesi vittime del conflitto. 

Marah Abu Zuhri era giunta nella notte tra il 13 e 14 agosto in uno stato di grave malnutrizione e le sue condizioni erano apparse subito molto critico.

 

 

(16 agosto 2025)

(16 agosto 2025)

 

 

 

 

 

 

 



