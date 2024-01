FdI apre la nuova sede provinciale a Siena

Con un comunicato stampa inviato in redazione FdI annuncia l’inaugurazione della nuova sede del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Siena, strada di cerchiaia n. 40, Siena. All’appuntamento interverranno:

On. Tommaso Foti

(Presidente gruppo FDI Camera dei Deputati)

On. Francesco Michelotti

(Coordinatore provinciale FDI Siena)

On. Letizia Giorgianni

(Deputata FDI)

On. Salvatore Caiata

(Deputato FDI)

Francesco Torselli

(Capogruppo FDI Regione Toscana)

Sarà presente per un saluto il Sindaco di Siena, Dott.ssa Nicoletta Fabio.

(29 gennaio 2024)

