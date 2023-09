Musica: il tropical glam rock degli Sbanebio chiude la stagione estiva della Limonaia di Villa Strozzi

La Limonaia di Villa Strozzi saluta la stagione estiva con l’eclettico concerto degli Sbanebio, in programma sabato 30 settembre dalle 22 (a ingresso libero). Ma le luci del palcoscenico non si spengono qui. L’appuntamento per l’inaugurazione della stagione autunnale è fissato negli spazi interni per il 13 ottobre (via Pisana, 77)

Menestrelli del rock italico nella sua sfaccettatura più ironica e trasgressiva, talvolta anche funky, ska, reggae o hip-pop, a seconda delle esigenze delle loro rocambolesche liriche, gli Sbanebio sono un gruppo fondato nel 1999 che ama definirsi tropical glam rock e a volte pure demenziale, cioè un cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, unito a paradossi e colpi di genio. Sbanebio come la suggestione dell’assurdo in chiave frizzante e goliardica. La stagione estiva della Limonaia di Villa Strozzi, si chiude con un bilancio gratificante, che ha offerto un’esperienza culturale unica, suddivisa tra giardino, teatro all’aperto e sala polivalente con oltre 100 eventi in 4 mesi di programmazione, con festival, musica dal vivo, performance teatrali, dj set, il tutto accompagnato da deliziosi piatti di street food.

La programmazione settimanale, curata da realtà locali come Fiore sul Vulcano e The Shade, e l’associazione Sahara 76 ha dato valore aggiunto alle proposte, rendendo le serate coinvolgenti e variegate.

(29 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata