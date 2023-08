Livorno Music Festival. Il 29 agosto “Chamber Music #2”

Il 29 agosto torna protagonista la musica da camera, gli interpreti saranno i giovani talenti delle masterclass del Livorno Music Festival insieme ai loro insigni Maestri: Danilo Rossi, per trentasei anni viola solista della Scala, Marco Rizzi, violinista di grandissimo successo e premiato nei 3 concorsi più prestigiosi per violino – il Čaikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition – e il pianista abruzzese Alessandro Deljavan.

Martedì 29 agosto ore 21

Museo di Storia Naturale

CHAMBER MUSIC #2

Franz Liszt Polonaise n.1 per pianoforte

Robert Schumann Märchenbilder op.113 per viola e pianoforte

Robert Schumann Fünf Stücke im Volkston op.102 per violoncello e pianoforte

Johannes Brahms Quintetto in fa minore op.34 per pianoforte e archi

Marco Rizzi, violino

Danilo Rossi, viola

Alessandro Deljavan, pianoforte

Caterina Barontini, pianoforte

Talenti del LMF

Anne-Sophie Luong, violino

Niccolò Corsaro, viola

Marina Margheri, violoncello

Giulia Sanguinetti, violoncello

Edoardo Mancini, pianoforte

Simone Niro, pianoforte

(28 agosto 2023)

