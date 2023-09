Gli “Incontri di WLF 2023” continuano con Flavia Famà

Continuano il 12 settembre alle 18.15 settembre, gli “Incontri di WLF 2023” nella Sala Walter Rozzelli della Biblioteca di Monsummano Terme, appuntamento alle ore 18.15 a ingresso gratuito con il talk show in streaming live “Parole come Giustizia”.

Ospite è Flavia Famà (scrittrice e attivista per i Diritti Umani) che, attraverso la sua potente esperienza personale, ci parlerà del suo libro “I Morti non Parlano. La guerra infinita in Colombia”.

Il 15 settembre alle 21.00 appuntamento con Fabio Salamida e la sua graffiante satira politica sotto forma di puntuale informazione.

(12 settembre 2023)

