Tromba d’aria in Versilia: allagamenti a Massa. Il maltempo flagella

Nella serata del 28 agosto una forte ondata di maltempo ha colpito il nord Italia, scatenando una tromba d’aria ha colpito il litorale della Versilia, in Toscana do forti danni agli stabilimenti balneari.

A Massa numerosi gli allagamenti che hanno richiesto l’intervento della proteziotene civile. Difficoltà e malempo forte anche nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. Temporali anche su Firenze e provincia.

(29 agosto 2025)

