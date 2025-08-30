Livorno Music Festival, il romanticismo musicale europeo

Nella suggestiva cornice del Museo di Storia Naturale, il Livorno Music Festival dedica una serata alla lirica intensità del romanticismo musicale europeo. Dal timbro malinconico del Trio op.40 di Johannes Brahms al fascino della Sonata op.17 di Ludwig van Beethoven, passando per le intime e poetiche Fantasiestücke op.73 di Robert Schumann fino alla sensualità strutturata della Sonata in la maggiore di César Franck, il concerto intreccia emozione, equilibrio e virtuosismo.
Programma:
Johannes Brahms – Trio op.40 per corno, violino e pianoforte
Ludwig van Beethoven – Sonata in fa maggiore op.17 per corno e pianoforte
Robert Schumann – Fantasiestücke op.73 per clarinetto e pianoforte
César Franck – Sonata in la maggiore per violino e pianoforte
Artisti:
Boris Belkin – violino
Hans van der Zanden – corno
Paolo Beltramini – clarinetto
Anastasia Goldberg, Caterina Barontini – pianoforte
Giovani talenti del LMF:
Andrey Roszyk – violino
Lynn Tijssen – corno
Domenica 31 agosto ore 21:00
LIVORNO – Museo di Storia Naturale
ROMANTIK – BELKIN / BELTRAMINI / VAN DER ZANDEN / GOLDBERG / BARONTINI
Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel +393284799974.