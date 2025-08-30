Livorno Music Festival, il romanticismo musicale europeo

Nella suggestiva cornice del Museo di Storia Naturale, il Livorno Music Festival dedica una serata alla lirica intensità del romanticismo musicale europeo. Dal timbro malinconico del Trio op.40 di Johannes Brahms al fascino della Sonata op.17 di Ludwig van Beethoven, passando per le intime e poetiche Fantasiestücke op.73 di Robert Schumann fino alla sensualità strutturata della Sonata in la maggiore di César Franck, il concerto intreccia emozione, equilibrio e virtuosismo.

Programma:

Johannes Brahms – Trio op.40 per corno, violino e pianoforte

Ludwig van Beethoven – Sonata in fa maggiore op.17 per corno e pianoforte

Robert Schumann – Fantasiestücke op.73 per clarinetto e pianoforte

César Franck – Sonata in la maggiore per violino e pianoforte

Artisti:

Boris Belkin – violino

Hans van der Zanden – corno

Paolo Beltramini – clarinetto

Anastasia Goldberg, Caterina Barontini – pianoforte

Giovani talenti del LMF:

Andrey Roszyk – violino

Lynn Tijssen – corno

Domenica 31 agosto ore 21:00

LIVORNO – Museo di Storia Naturale

ROMANTIK – BELKIN / BELTRAMINI / VAN DER ZANDEN / GOLDBERG / BARONTINI