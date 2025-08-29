Pubblicità
2 ore fa
Livorno Music Festival, l’appuntamento del 30 agosto

Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Ferdinando, il Livorno Music Festival propone un raffinato incontro cameristico tra la grazia viennese e la profondità romantica. Le celebri serenate di Wolfgang Amadeus Mozart, la luminosa Eine kleine Nachtmusik K.525 e la rara Ganz kleine Nachtmusik K.648, aprono il concerto con leggerezza e trasparenza. In chiusura, il Sestetto op.18 di Johannes Brahms, primo grande cimento cameristico del giovane compositore, affascina con la sua ricchezza timbrica e il suo slancio lirico, tra nostalgia e ardore giovanile.

Accanto a due interpreti d’eccezione, il grande violista Danilo Rossi e la violoncellista Xenia Jankovic, si esibiscono i giovani archi del Festival, in un dialogo vivo tra maestri e nuove promesse della musica.

Programma:
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenata in sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik” K.525 per 2 violini, viola e violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenata in do maggiore “Ganz kleine Nachtmusik” K.648 per 2 violini e violoncello
Johannes Brahms – Sestetto n.1 in si bemolle maggiore op.18 per archi

Artisti:
Danilo Rossi, viola
Xenia Jankovic, violoncello
Giovani talenti del LMF:
Silvia Brusini, Celia Liras Dantart, Joaquin Hernando Cabello, Giovanni Viola – violini
Dragana Gajic – viola
Francesco Abatangelo, Virginia Haeusl – violoncelli

Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com.

