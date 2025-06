Suicidio assistito, primo caso in Toscana

L’associazione Luca Coscioni ha dato notizia del primo suicidio assistito dopo l’approvazione della Legge toscana, poi impugnata dal Governo che vuole decidere anche sul dopo oltre che devastarci il quotidiano nel durante.

Con una nota l’associazione ha annunciato che il 17 maggio, “in provincia di Siena lo scrittore Daniele Pieroni, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 242/19 della Consulta” e alla legge toscana. L’uomo, sessantenne, era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e, per “una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno”.

E ‘ il primo suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l’approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità.

(11 giugno 2025)

